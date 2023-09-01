Ремня на вас нет: дорожные камеры поймали 35 тысяч непристегнутых южноуральцев

Иван Путков рассказал, как обжаловать штраф. Фото: Егор ИВЛЕВ

Камеры «на ремень» начали работать в Челябинской области с 13 февраля 2023 года. С того времени в регионе зафиксировали 35 тысяч нарушений. Только в августе 12 тысяч водителей и пассажиров были привлечены к административной ответственности за непристегнутый ремень. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал начальник УГИБДД по Челябинской области Иван Путков.

Иван Путков напомнил, что за отсутствие ремня предусмотрен штраф 1 000 рублей. Оплатить штраф можно со скидкой 50% в 20-дневный срок. В нашем регионе были ситуации, когда камера выписывала штраф, например, за белый ремень на белой футболке или за непристегнутую игрушку. В таких ситуациях у автомобилистов есть шанс обжаловать решения.

— Сотрудник не может сразу досконально изучить информацию, поэтому случаются ошибки. Но все фото- и видеоматериалы остаются, можно получить объективную оценку. С момента получения постановления у водителя есть 10 дней на обжалование. Если этот срок прошел, но водитель по объективным причинам не успел подать документы, то может подать ходатайство о восстановлении срока обжалования, — сообщил Иван Путков.

Он напомнил, что обжаловать постановление можно по подразделении, которое выписало штраф, а также через сервис обращений на сайте Гибдд.ру. Но жалобы принимаются только подписанные электронной подписью, либо на бумаге с личной подписью.

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