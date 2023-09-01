В Челябинской области 13-летняя девочка умерла от отравления грибами

Причиной гибели ребенка могли стать ядовитые грибы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 1 сентября умерла 13-летняя девочка. Это случилось в поселке Роза Коркинского округа. По предварительным данным, девочка могла погибнуть от отравления грибами, собранными в лесу.

Информацию о смерть девочки подтвердили в региональном СУ Следственного комитета.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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