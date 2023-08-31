Этим летом гости Челябинской области стали выбирать более длительные поездки в регион

МТС с помощью Big Data и сервиса МТС Travel проанализировала туристический поток в Челябинскую область летом 2023 года. В этом сезоне пиковый рост числа гостей Южного Урала пришелся на июль – турпоток в этом месяце вырос на 38% по сравнению с другими летними месяцами. При этом 54% путешественников увеличили время отдыха в регионе и выбирали многодневные поездки в Челябинскую область.

Количество отдыхающих на Южном Урале летом 2023 года осталось на уровне прошлого года, однако увеличилось время, которое гости проводили в регионе. 46% путешественников приезжали в Челябинскую область всего на один день, год назад однодневные поездки выбирали 63% отдыхающих. На 14% год к году увеличилось число туристов, которые летом задерживались в регионе на два дня, на 3,2% – отдыхающих, которые провели в Челябинской области по три дня, на 3,2% – тех, кто останавливался до недели.

Летом этого года чаще всего на Южный Урал приезжали «соседи» из Свердловской области – на них пришлось 20% путешественников, Башкортостана (12,2%), а также ХМАО-Югры (4,3%). Аналитики отмечают, что в этом сезоне сократилось число гостей Южного Урала из более удаленных городов страны. Такой тенденции по мнению аналитиков способствовала быстрорастущая популярность в этом сезоне регионов Северного Кавказа, а вместе с этим высокая загруженность южноуральских рекреационных зон.

Сами жители Челябинской области помимо местных курортов стали чаще ездить на юг России. В этом году лидером по росту привлекательности у жителей Челябинской области стал Дагестан – в летние месяцы его посещали на 90% чаще, чем год назад.

«Big Data МТС позволяет нам определять куда чаще отправляются южноуральцы и жители других регионов и в зависимости от их интересов мы развиваем сеть. Для удобства пользователей мы также создаем бесплатные помогающие сервисы для путешественников. Недавно мы запустили большой автомобильный аудиогид по туристическим местам Дагестана. Маршрут охватывают все основные достопримечательности на севере и юге республики, и включают лайфхаки для туристов и интересные истории о республике. Этот и другие аудиогиды доступны абонентам всех операторов бесплатно – в мобильном приложении МТС Live», — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.