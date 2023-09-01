«Уралэнергосбыт» снова дарит призы за смекалку и знания по энергетике

01.09.2023 – Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» объявил третью олимпиаду по энергетике для учащихся средних общеобразовательных школ Челябинской области, посвященную темам энергобезопасности и энергосбережения. Это интеллектуальное соревнование призвано донести до подрастающего поколения идею о важности электрической энергии и экономии энергоресурсов.

Отборочный этап олимпиады пройдет с 1 по 25 сентября в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Приглашаются ученики 8-9 классов. Участникам необходимо разгадать несколько загадок и ребусов по теме энергетики, а также проявить креатив и творческое мышление в ответе на вопросы. Школьники, занявшие 1, 2 и 3 места в подарок получат современные гаджеты: беспроводные мышки, смарт-браслеты и аккумулятор с дисплеем.

«Мы хотим напомнить ребятам, что электроэнергия – наш верный друг и помощник: тепло, горячая вода, свет, столь необходимые для нашего комфорта, поступают благодаря электроэнергии. Однако мы никогда не должны забывать о правильном расходовании ресурсов, о том, что энергия требует бережного и аккуратного обращения», – комментирует директор по коммуникациям и клиентскому опыту ООО «Уралэнергосбыт» Ксения Салтыкова.

Результаты интеллектуального соревнования будут подведены в октябре.

Задания к олимпиаде доступны по ссылке https://forms.gle/3GDMSYyW9YUv6Nyq6

Более подробно ознакомиться с правилами олимпиады можно на сайте «Уралэнергосбыт».