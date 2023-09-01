Метеорологи рассказали, когда в Челябинске прекратятся дожди

С понедельника на Южном Урале станет суше и немного теплее Фото: Егор ИВЛЕВ

Дожди в Челябинской области прекратятся к понедельнику 4 сентября. Первый осенний месяц начался с сырой и прохладной погоды, но с новой недели ситуация изменится.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие субботу и воскресенье (2 и 3 сентября) еще будут идти кратковременные дожди. В некоторых районах даже возможны грозы.

По ночам температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, а в дневное время будет от +14 до +19.

В понедельник дожди прекратятся, а воздух станет чуть теплее: от +15 до +20 градусов.

До четверга 7 сентября, по предварительному прогнозу, дождей не будет, а дневная температура станет колебаться от +17 до +21.

Напомним, 1 сентября многие школы перенесли торжественные линейки с улицы в актовые залы. Вместо букетов цветов дети несли с собой зонтики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.