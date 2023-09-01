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НовостиОбщество1 сентября 2023 10:23

Сотрудники ГИБДД ввели реверсивное движение на Восточном обходе Челябинска

Дорога на подъезде к Челябинску частично перегорожена из-за ремонта
Елена КОЛЧИНА
Фото: УГИБДД по Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

На 41-м километре Восточного обхода Челябинска ввели реверсивное движение. Об этом 1 сентября предупредили в региональном управлении ГИБДД.

В Госавтоинспекции пояснили, что ограничения действуют в связи с ремонтами работами на дороге.

Напомним, в Челябинске продлили ограничение движения на улице 32-ой годовщины Октября.

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