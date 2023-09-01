Забрал деньги у 98-летней бабушки: в Озерске задержали школьника, работавшего курьером на мошенников

Задержанный не успел перевести деньги на счет аферистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Озерске 15-летний школьник устроился работать курьером на телефонных мошенников. Подросток был задержан, когда он забрал деньги у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Жертвой аферистов стала 98-летняя бабушка. Ее обманули по распространенной мошеннической схеме: сообщили по телефону о попавшем в ДТП родственнике, а затем потребовали деньги за урегулирование ситуации. Пенсионерка подготовила 600 тысяч рублей, которые позже отдала прибывшему курьеру-школьнику.

Подростка задержали по горячим следам. Перевести деньги мошенникам он не успел. Школьник рассказал, что узнал о подобном виде заработка на канале знакомств популярного мессенджера. Он познакомился с неизвестной девушкой, которая предложила работу курьера. Ему нужно было выезжать на адреса, забирать деньги и переводить их на указанные счета. Определенный процент от отправленной суммы оставался в качестве вознаграждения за проделанную работу.

Школьник также добавил, что хотел заработать, но каким способом он бы получил эти деньги, даже и не подозревал.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск аферистов, которые попытались обмануть 98-летнюю женщину.

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