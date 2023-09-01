В Челябинске закроют движение по улице Евтеева

Водителей просят учитывать ограничения
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске временно закроют движение транспорта по улице Евтеева. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в городской администрации.
— Из-за реконструкции участка тепловой сети с 8 часов 4 сентября до 22 часов 14 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Евтеева в районе дома № 8, — уточнили в городской администрации.
Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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