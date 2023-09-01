В Челябинске суд признал незаконной рекламу «Альфа-банка» на экране банкомата

Фото: Андрей АБРАМОВ

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность решения УФАС по делу о ненадлежащей рекламе «Альфа-банка». Финансовую организацию в ближайшее время привлекут к административной ответственности.

Поводом для разбирательств стала реклама, которую размещали на экране банкомата. В ней говорилось о ставке по накопительному счету в размере 20%. При этом условия, влияющие на изменение процентной ставки и периоде ее действия, в рекламе не указывались.

— В действиях банка при распространении рекламы выявлены признаки нарушения Закона о рекламе, — сообщили в Челябинском УФАС.

Альфа-Банку также выдали предписание о прекращении распространения рекламы.

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