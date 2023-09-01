В Челябинске пенсионерка за рулем иномарки врезалась в столб

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске пенсионерка за рулем автомобиля Ford Focus врезалась в столб. ДТП произошло около трех часов дня на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.
— По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Ford Focus совершила наезд на стойку пешеходного знака. В результате ДТП никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе ведомства.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.