В Челябинске пенсионерка за рулем иномарки врезалась в столб

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске пенсионерка за рулем автомобиля Ford Focus врезалась в столб. ДТП произошло около трех часов дня на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Ford Focus совершила наезд на стойку пешеходного знака. В результате ДТП никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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