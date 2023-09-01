В Челябинске у иностранца в машине нашли килограмм наркотиков

Задержанный находится в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские изъяли свыше килограмма наркотиков у иностранца. Мужчина планировал распространять запрещенные вещества через закладки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Чтобы задержать мужчину, полицейские отправились в служебную командировку в Екатеринбург. Они остановили автомобиль 43-летнего иностранца на одной из дорог. В машине обнаружили 13 свертков с наркотиками.

— Наркодилера доставили в Челябинск для дальнейших следственных действий. Содействие оперативникам в задержании иностранного гражданина оказывали сотрудники отряда специального назначения «Гром», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Задержанный ранее судим не был. Он официально нигде не работает и находится на территории страны без регистрации, незаконно проживая в Московской области. По предварительным данным, мужчина прибыл в Екатеринбург, чтобы приобрести наркотики. В дальнейшем запрещенные вещества планировалось распространять через закладки на территории Свердловской и Челябинской областей.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

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