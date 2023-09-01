В Челябинске нашли школьников, избивших девочку на видео

Девочку избили школьники 9 и 10 лет. Фото: кадр с видео

В Челябинске полицейские нашли школьников, которые избили девочку и засняли все на видео. Ими оказались мальчишки 9 и 10 лет. Пострадавшая старше их на три года. Ей 12 лет.

— Сейчас несовершеннолетние и их законные представители дают пояснения инспекторам по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции устанавливают мотивы совершенного ими поступка и неподобающего поведения по отношению к 12-ти летней девочке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На родителей школьников планируют составить административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, школьники сделали ролик 22 августа и распространяли его среди своих сверстников. Однако в какой-то момент кадры просочились в сеть. Мама узнала на них своего ребенка и обратилась в полицию.

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