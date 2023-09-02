На ЧТЗ продлили ограничение движения на ключевом перекрестке

Проезд через перекресток откроют только в понедельник. Фото: КП-Челябинск

В Тракторозаводском районе продолжаются работы по капитальному ремонту трамвайных путей. Из-за того, что ремонт еще не завершен, на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки продлено ограничение движения транспорта.

Перекресток останется закрытым все выходные, откроют движение в понедельник, 4 сентября, в 23 часа. Также через данный перекресток по-прежнему не ходят трамваи — движение будет открыто в 6 часов утра 4 сентября.

В администрации Челябинска просят водителей и пешеходов учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

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