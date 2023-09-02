«Силы в данный момент не равны»: на ЧМЗ борются с рекламой наркотиков возле школ

Фото: администрация Челябинска

В Металлургическом районе «Центр народного единства» вместе с администрацией, управляющими компаниями «Ремжилзаказчик» и «Доверие», а также волонтерами провели рейд по ликвидации надписей на стенах домов, многие из которых являются рекламой запрещенных веществ. Отмечено, что в преддверии учебного года их стало появляться больше именно рядом со школами района.

— 3-го сентября мы не только переворачиваем лист календаря, но и вспоминаем жертв терроризма, а мы все знаем, что незаконный сбыт наркотиков, через нелегальный рынок — это, в том числе, и финансирование террористических групп. Неравнодушные жители и волонтеры удалят надписи со стен домов. Начнем с Металлургического района, – отметил Олег Чернышов, директор МКУ «Центр народного единства».

Борьба ведется в два этапа: волонтеры с помощью баллончика с краской делают граффити нечитаемым, а затем фасады домов приводят в порядок управляющие компании.

— Силы в данный момент чуть-чуть не равны. Потому что работают они по ночам, несколькми группами. Мы дежурить и ловить их в ночное время не можем. Поэтому стараемся по мере выявления это всё закрашивать, – рассказал Дмитрий Ашмарин, гендиректор УК «Доверие».

В Металлургическом и Ленинском районах особенно много рекламы наркотиков на фасадах. Власти и коммунальщики приглашают присоединиться волонтеров и неравнодушных горожан. Следует отметить, что на некоторых домах жильцы самостоятельно делают надписи нечитаемыми.

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