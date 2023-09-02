Врач-нейрохирург из Челябинской области отправился в зону СВО

Игоря Рослякова провожали родственники и коллеги. chel_er/t.me

Врач-нейрохирург из Аргаяша Игорь Росляков отправился в зону СВО. В течение года он будут лечить раненых бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Единой России.

Как рассказал главврач Детской поликлиники № 8 Антон Рыжий, Игорь Росляков — яркий и харизматичный нейрохирург. Решение отправиться в зону СВО доктор принял самостоятельно.

В Аргаяше Игорь Росляков работал в районной больнице заместителем главного врача по медицинской части. Он является участником «Великолепной пятерки» — проекта кадрового резерва и антикризисного управления для государственных медицинских учреждений.

Проводить Игоря Рослякова пришли близкие, коллеги и однопартийцы.

— Партийный актив собрал подарок: это очень вкусная готовая, запакованная герметично еда, система разогрева, газовые баллоны — в общем все то, чтобы можно было вкусно поесть там, где нет условий. Но самое главное — мы ему подарили с собой дружбу и верность, — рассказал Антон Рыжий.

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