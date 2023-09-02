«За роботами будущее»: в челябинском вузе откроют кафедру промышленной робототехники

Встреча прошла в лицее №97. Фото: ПУЛ74

В челябинском вузе появится кафедра промышленной робототехники. Об этом рассказал губернатор Алесей Текслер на встрече с учениками лицеев № 97 и 31-го.

— За роботами будущее, — отметил глава региона. — Крайне интересная тема, без нее мы не двинемся дальше в части повышения эффективности нашей промышленности.

Глава региона провел занятие для лицеистов. Он рассказал, что внедрение перспективных технологий повышает конкурентоспособность стран не только у науке, но и в геополитике, экономике и других сферах. На смену глобализации пришла регионализация:

— Дружественные страны взаимодействуют, а все остальные не только конкурируют, но против них вводят различные санкции, когда ограничивают распространение тех или иных технологий.

А чтобы российская экономика стала конкурентоспособной, необходимы высокопроизводительные чипы отечественного производства, «умные» и роботизированные производства...

Есть и внутренняя конкуренция — среди регионов страны — за молодежь. Поэтому так важно, чтобы современные технологии развивались здесь, на Южном Урале.

Кафедра промышленной робототехники появился в ЮУрГУ. Также Алексей Текслер рассказал еще об одном проекте вуза, реализуемом совместно с Роскосмосом — полностью возвращаемая ракета

— Ни у кого в мире нет таких технологий. Это будет прорыв в космической отрасли.

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