В Челябинске Cadillac сбил женщину-пешехода на «зебре»

На асфальте остались следы крови. Фото: УГИБДД Челябинска

В Челябинске Cadillac Escalade сбил человека. ДТП произошло утром в субботу, 2 сентября, на пешеходном переходе возле рынка «Строительный двор» на улице Каслинской.

На кадрах с места ДТП — машина реанимации.

— Судя по следам на асфальте, пешеход получил тяжелые травмы, о судьбе пешехода пока ничего не известно, — пишет очевидец.

Как уточнили в ГИБДД города, под колеса попала женщина. Ее увезли на скорой.

О водителе элитного автомобиля известно, что ему 43 года.

КСТАТИ

Ранее начальник УГИБДД по Челябинской области Иван Путков в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал, что водители 30-50 лет чаще всего становятся виновниками ДТП по смертельным исходом. И вот почему.

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