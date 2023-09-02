Обещали разослать друзьям: у девушки требовали 100 тысяч за приватные фото со взломанной страницы

Мошенники взломали страницу девушки в соцсети Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

100 тысяч рублей — такую сумму требовали вымогатели у 24-летней жительницы Красноармейского района Челябинской области. Преступники взломали ее страницу в популярной соцсети и скачали фото личного характера.

— Неизвестные сообщили, что разошлют ее приватные фотографии всем знакомым, если она не заплатит указанную сумму, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Девушка не стала идти на поводу и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

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