Челябинского предпринимателя поймали на продаже немаркированных сигарет и алкоголя

Общая сума изъятого составила 135 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области задержали предпринимателя, который занимался перепродажей немаркированных сигарет и алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Задержанным оказался 42-летний житель Кизильского района. Полицейские обнаружили у него в машине более 370 бутылок спиртных напитков без акцизных марок и 380 пачек немаркированных сигарет. Общая сума изъятого составила 135 тысяч рублей.

— Установлено, что нелегальную продукцию мужчина продавал в поселках Карталинского района доверенным лицам, — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчине избрали пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

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