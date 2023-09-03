В Чебаркуле школьницы осквернили Вечный огонь

Действия девочек возмутили отдыхавших в парке людей. Фото: Типичный Чебаркуль / Vk.com

В Чебаркуле две школьницы осквернили Вечный огонь. Они стояли у памятника и что-то жарили на палочке. Один из очевидцев сфотографировал произошедшее и опубликовал в соцсетях.

— Стыдно! Родители, примите меры! — написал автор поста в одной из местных групп.

Полиция уже отреагировала на сообщение. Они начали поиск девочек.

— Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы, — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Чебаркулю.

Похожий случай произошел в конце августа в Миассе. У мемориального комплекса «Скорбящая мать» школьники 8 и 9 лет устроили игры. После произошедшего полицейские нашли детей, а затем провели беседы с ними и их родителями.

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