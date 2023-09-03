Думала, что зарабатывает на инвестициях: жительница Челябинской области три года переводила деньги мошенникам

Женщина лишилась двух миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Саткинского района почти три года переводила деньги мошенникам. Женщина думала, что зарабатывает на инвестициях. В итоге потеряла два миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина увидела в интернете рекламу о получении дополнительного дохода. Предложение ее заинтересовало, и она перешла по указанной ссылке, оставив заявку и указав свои контактные данные. Через некоторое время с ней связался консультант с предложением выгодно вложить деньги в инвестиции.

62-летняя женщина выполняла указания лжеброкеров и вкладывала различные суммы в акции известных компаний. Через три года она решила вывести деньги, но не получилось. И только после этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск людей, которые обманули женщину.

— Полицейские в очередной раз призывают граждан соблюдать бдительность и не принимать поспешных решений, связанных с финансовыми рисками. Прежде всего, посоветуйтесь с родными и близкими людьми, проконсультируйтесь со специалистами. Предложения о большом и быстром заработке должны вызывать настороженность. Не следует переходить по интернет-ссылкам, адресующим вас к сомнительным ресурсам. Критически отнеситесь к поступающей от незнакомцев информации о выгодном инвестировании и уж тем более не следует выполнять их указания, озвученные по телефону. Так действуют мошенники. Прервите с ними общение и не позволяйте себя обмануть, — отметили в региональном полицейском главке.

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