От бочки шел удушающий запах: в лесу под Кыштымом предотвратили утечку химически опасного вещества

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В лесу под Кыштымом грибники обнаружили ржавую 200-литровую бочку с пробоиной. Из отверстия поднималось испарение неизвестного вещества с едким, удушающим, химическим запахом. Растительность и почва под бочкой оказались обуглены, а подходить близко без противогаза или специальной маски было опасно для жизни.

Грибники вызвали на место экстренные службы. Прибывшие спасатели и сотрудники МЧС оперативно приняли меры по ликвидации утечки химически опасного вещества.

— Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС с применением защитных костюмов произвели разведку в указанном месте, совместно с сотрудниками полиции организовали оцепление, вызвали специалистов радиационной химической и биологической защиты МЧС России, которыми и были завершены все необходимые работы по устранению ЧП, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В настоящий момент жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

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