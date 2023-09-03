Бастрыкин затребовал доклад об осквернении Вечного огня в Чебаркуле

Александр Бастрыкин. Фото: СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с осквернением Вечного огня в Чебаркуле. Глава ведомства поручил провести проверку и предоставить доклад по ее результатам. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК.

— Александр Бастрыкин поручил руководителя СУ СК России по Челябинской области Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе проверочных мероприятий, — уточнили в ведомстве.

Напомним, девочки жарили еду на Вечном огне. Прохожие им делали замечания, но те никак не реагировали. В итоге один из очевидцев сфотографировал школьниц и выложил снимок в соцсетях.

Чебаркульские полицейские уже нашли нарушительниц. Ими оказались девочки 11 и 12 лет. С детьми и их родителями провели беседы. На последних собираются составить административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

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