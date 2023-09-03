В Челябинске во второй раз отменили концерт Александра Панайотова

Александр Панайотов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске снова отменили концерт Александра Панайотова. Певец должен был выступить перед фанатами 4 октября.

— Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства, — говорится в сообщении на сайте Kassy.ru.

Причину отмены концерта организаторы не сообщают. Сам певец тоже ничего об этом в соцсетях не сказал. Челябинцам обещали вернуть деньги за купленные билеты.

Изначально Александр Панайотов должен был выступить 26 апреля в концертном зале ТРК «Таганай». Однако концерт перенесли на октябрь.

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