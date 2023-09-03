Челябинские полицейские раскрыли четыре грабежа за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки сотрудниками органов внутренних дел Челябинской области раскрыты четыре грабежа. Два из них были совершены в областном центре, другие – в Южноуральске и в Верхнеуральском районе.

В Центральном и Калининском районах Челябинска злоумышленники похитили у потерпевших мобильные телефоны. В первом случае преступление было совершено днем в лесном массиве около остановки общественного транспорта «Поселок Мебельный». Нападавший угрожал собственнику гаджета, 1994 года рождения, применением физической силы. Оперативники уголовного розыска задержали ранее не судимого 27-летнего подозреваемого, он водворен в изолятор временного содержания.

В другом случае злоумышленников было двое. В ночное время на улице Братьев Кашириных подозреваемые отобрали смартфон у 20-летнего молодого человека. При этом в отношении потерпевшего было применено насилие, не опасное для жизни и здоровья. Полицейские оперативно задержали нападавших – несудимых студентов техникума.

Женскую сумочку с деньгами открыто похитили у пожилой жительницы Верхнеуральского района. Злоумышленник вырвал имущество из рук 81-летней женщины на улице Ленина поселка Межозерный и скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали неработающего и ранее не судимого мужчину, 1971 года рождения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

А в Южноуральске покупатель в магазине похитил товар, а также деньги у продавца. Полицейские задержали 38-летнего злоумышленника. Мужчина официально не трудоустроен и имеет судимости за совершение кражи и участие в незаконном обороте наркотиков. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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