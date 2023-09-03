Плохая погода не остановит настоящего музыканта: в Челябинске стартовал джазовый фестиваль «Какой удивительный мир»

Джазовый фестиваль в Челябинске проходит уже в 22 раз Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

В Челябинске в воскресенье, 3 сентября, стартовал международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Мероприятие проходит уже в 22 раз и стало одним из знаковых для музыкального сообщества города.

Музыканты, актеры миманса и танцовщики начали свое шествие от барельефа народного артиста России Игоря Бурко. Под музыку и танцы они прошлись по пешеходной улице Кирова, а затем направились в Арт-сквер на набережной реки Миасс. Именно там проходят основные события первого дня фестиваля.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Сегодня челябинцы смогут посетить многочасовой концерт-марафон, на котором выступят популярные музыкальные коллективы: ансамбли «Уральский диксиленд», Kickin' Jass Orchestra, оркестр «Флейты Челябинска», джазовый квинтет «The Тритон» и многие другие.

Также фестиваль расширит стилистические рамки уличного концерта и примет рокабилли-бэнд Ghost Radio и блюз-бэнд «Братья Енотовы». Изюминкой программы станет уникальный джем-хэппенинг, в котором все участники концерта исполнят «гимн» фестиваля – песню «What a Wonderful World».

А на открытой летней эстраде Государственного исторического музея в 17:00 впервые будет представлена одна из самых популярных программ – ансамбль «Маэстро Аккордеон» сыграет для зрителей «В ритмах босановы».

Фестиваль продлится до 7 сентября. Отметим, что 6 сентября в концертном зале Прокофьева зрителей ждет концерт симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова со звездными солистами Олегом Аккуратовым и народной артисткой России Ларисой Долиной. График традиционного челябинского праздника джаза пополнится еще рядом знаковых событий, в числе которых – концерты звездных гостей в городах Челябинской области.

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