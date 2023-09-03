В Челябинске трамваи №15 и 18 возвращаются на прежние маршруты движения

Фото: мэрия Челябинска

Трамваи №15 и 18 в Челябинске теперь снова будут ходить по улице Горького. Ранее они ездили по измененным маршрутам из-за капитального ремонта путей.

— С 5 утра 4 сентября открывается движение трамваев по улице Горького от проспекта Победы до проспекта Ленина, — уточнили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Что касается трамваев №5 и 22, то они продолжат ездить по измененным маршрутам:

№5. ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко;

№22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

Напомним, пассажиры все также могут воспользоваться троллейбусами №6, 10, 16, 19, 25 или автобусами №2, 4, 9, 18, 34, 483.

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