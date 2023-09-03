На северо-западе Челябинска девушка повредила припаркованные автомобили

Девушка не подозревала, что ее снимает камера. Фото: Фото: cheliabinsktop / t.me

В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» девушка повредила несколько припаркованных автомобилей. Инцидент произошел утром 3 сентября во дворе дома №131Б по улице Братьев Кашириных.

Хулиганство девушки попало на видео. На кадрах видно, как она проходит мимо припаркованных автомобилей и без причины наносит им удары руками и ногами. У одной из машин срабатывает сигнализация. После этого челябинка убежала.

Водители позже заметили вмятины на своих автомобилях. Они обратились в полицию.

— В Отдел полиции «Северо-Западный» поступили два обращения от пострадавших собственников автомобилей. Участковый уполномоченный полиции выехал на указанный адрес для выяснения всех обстоятельств и сбора материалов. В результате проведенных мероприятий была установлена личность девушки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Девушку доставил в отдел полиции. Ей предстоит возместить причиненный ущерб.

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