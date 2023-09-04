Ярко-красная Skoda оторвала колесо от грузовика: в Челябинской области случилось смертельное ДТП

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В окрестностях Миасса произошла смертельная авария с участием легковой иномарки и грузовика.
Автомобили столкнулись на 1787-м километре трассы М-5 3 сентября. 57-летняя женщина за рулем Skoda Octavia выехала на встречную полосу и врезалась там в грузовой Volvo,
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Удар оказался такой силы, что большегруз лишился переднего колеса. Его 35-летний водитель уцелел, но водитель Skoda получила тяжёлые травмы.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, женщина умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Ранее в Челябинске Cadillac сбил женщину-пешехода на зебре.
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