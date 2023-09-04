В Челябинской области завершились поиски пропавшей 7-летней девочки

Ребенка искали несколько часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске нашли семилетнюю девочку, которая утром 3 сентября пропала в Металлургическом районе. Школьница утром вышла из дома, а обратно не вернулась, родители забили тревогу.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», девочка жива. Отыскать ее помогли внимательные челябинцы, заметившие ребенка на улице, а также записи камер наблюдения.

В региональном ГУ МВД уточнили, что вечером 3 сентября девочку вернули домой.

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