В Челябинской области рыбак случайно обнаружил тело женщины, погибшей во время купания

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске из реки Урал вытащили труп женщины.

Тело обнаружил рыбак. Он выбрался вечером к водоему с удочкой, но в камышах на мелководье заметил не рыбу, а неподвижное человеческое тело.

Спасатели вытащили тело на берег и передали полицейским. Сотрудники МВД сейчас выясняют точную причину и подробности смерти женщины.

— Известно, что погибшая оставила личные вещи на берегу и зашла в воду в месте, не предназначенном и не приспособленном для купания, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

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