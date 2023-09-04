Глава СК Бастрыкин потребовал доклад после жалобы челябинских рыбаков на платный доступ к озерам

Активисты хотят бесплатно рыбачить на озере Урефты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рыбаки из Челябинской области записали видеообращение к председателю российского следственного комитета Александру Бастрыкину. Они пожаловались на проблемы с доступом к водоемам, в первую очередь, к озеру Урефты.

Активисты недовольны платой, которую арендаторы береговых участков взимают за рыбалку.

— Все жители деревни, расположенной на берегу, и все рыбаки-любители становятся вынуждены платить за пользование государственной собственностью, — возмущаются рыбаки.

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение и потребовал у подчиненных доклад о ситуации. Как уточнили в информационном центре СК, сейчас следователи в Челябинской области проводят проверку по обращению рыболовов.

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