Ливневки в самых затопляемых местах Челябинска появятся до конца года

Улицы Дмитрия Неаполитанова и Валдайская после летнего дождя. Фото: администрация Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила этой осенью закончить ремонт и строительство ливневой канализации на самых проблемных участках в городе.

— На улицах Валдайской и Трубников нужно будет закончить работы по восстановлению коммуникаций в этом году, однозначно, чтобы на следующий год у нас этих проблем не было, — заявила Наталья Котова на совещании в городской администрации.

По словам вице-мэра по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, коллектор ливневой канализации на улице Валдайской сейчас реконструируют. В сентябре запланировано строительство ливневки на автодороге Меридиан. Кроме того, ливневку планируют проложить на улице Трубников.

— Завершили на прошлой неделе работы на улице Дмитрия Неаполитанова, — уточнил Андрей Ксензов.

Напомним, улица Дмитрия Неаполитанова минувшим летом ушла под воду после сильного дождя. На улице Валдайской аналогичная проблема наблюдается уже несколько лет. Периодически там тонут в лужах автомобили и даже автобусы. Вытаскивать из-под воды транспортные средства и эвакуировать пассажиров приходится экстренным службам.

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