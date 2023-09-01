Более 2500 полицейских обеспечивали порядок 1 сентября в Челябинской области

Госавтоинспекция уделила особое внимание безопасности дорожного движения Фото: Вадим АРХИПОВ

В Челябинской области прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Для ребят и их родителей это знаковая дата: начинается учебная пора. Тысячи мальчиков и девочек, юношей и девушек сядут за учебные парты. Чтобы торжества прошил без происшествий органы правопорядка приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий.

Охрану общественного порядка осуществляли свыше 2,5 тысяч полицейских территориальных органов МВД региона, содействие которым оказывали порядка 800 представителей других силовых ведомств, дружинников, ЧОПовцев, казачества и другие.

— Перед началом школьных линеек в местах их организации и на прилегающих территориях полицейские провели необходимые обследования, в том числе с применением служебных собак. Образовательные заведения заранее были взяты под круглосуточную охрану. Для качественного досмотра граждан было предусмотрено выставление стационарных металлоискателей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Кроме того, полицейским в преддверии 1 сентября проведены рабочие встречи с чиновниками по вопросам антитеррористической защищенности.

Госавтоинспекция уделила особое внимание безопасности дорожного движения, в том числе на пешеходных переходах, а также соблюдению правил перевозки детей. Чтобы учителя и родители могли спокойно проехать к школам, экипажи ДПС регулировали движение.

Всего на Южном Урале праздничные мероприятия проведены в почти 900 образовательных организациях, участие в торжествах приняли свыше 320 тысяч учащихся.

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