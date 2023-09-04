Бочку с кислотой, сжегшей поляну в кыштымском лесу, добыли в бывшей войсковой части

Приблизиться к опасной емкости можно было только в защитных костюмах. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Опасное вещество в бочке, найденной грибниками под Кыштымом, оказалось серной кислотой. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

На 200-литровую бочку грибники наткнулись на лесной поляне. Из-за сильных испарений приблизиться к емкости ближе, чем на 15 метров, было невозможно. Вдобавок трава и земля вокруг обуглились.

Грибники вызвали спасателей. Те ликвидировали утечку и осмотрели местность, но других подозрительных бочек не нашли.

В лаборатории Кыштымского медеэлектролитного завода изучили образцы содержимого бочки и поврежденного грунта, и подтвердили, что на поляну попала серная кислота.

— Известно, что емкость с высокоопасным веществом выкопали из-под земли на территории бывшей войсковой части, пробили толстостенный металл и скрылись с места происшествия, — рассказали в поисково-спасательной службе.

Кто предпринял столько усилий, чтобы потом оставить бочку в лесу, сейчас выясняют полицейские.

Кислоту планируют безопасно утилизировать.

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