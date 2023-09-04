В Челябинске ограничат движение по проспекту Ленина, чтобы провести марафон

Движение ограничат с 6:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске в воскресенье 10 сентября ограничат движение по проспекту Ленина. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По словам вице-мэра, движение ограничат из-за Всероссийского марафона. Водителям придется уступить спортсменом участок проспекта Ленина между перекрестками с улицами Цвиллинга и Лесопарковой.

Дороги в центре города перекроют также из-за празднования Дня города.

— Традиционно будет ограничено движение 9 сентября при проведении фейерверка, — уточнил Серей Авдеев.

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