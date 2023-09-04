Бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского не выпустили из-под домашнего ареста

Суд не стал удовлетворять апелляцию адвоката Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший заместитель главы Челябинска Владимир Слободский останется под домашним арестом минимум до 13 октября. Такое решение принял Челябинский областной суд.

Как сообщает «ФедералПресс», предыдущее судебное постановление обжаловала сторона защиты. Адвокат просил смягчить Владимиру Слободскому меру пресечения, однако суд отказался это делать.

Бывшего вице-мэра обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, Владимир Слободский безосновательно выдал разрешение на строительство многоэтажки по улице Сулимова компании «Челябинскавтотранс».

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