«Самый душевный момент»: в Челябинской области на свободу выпустили пару спасенных лебедей. Фото: приют «Спаси меня»

В Челябинской области на волю отпустили пару диких лебедей. В путешествие белоснежных птиц проводили волонтеры, ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян, супруга губернатора Ирина Текслер.

Из естественной среды лебедей пришлось забрать прошлой осенью. Птицы отбились от своей стаи и не смоли улететь на зимовку. Мерзнущих и голодающих лебедей заметили неравнодушные южноуральцы. Сотрудники регионального минэкологии поймали пернатых и отвезли в приют «Спаси меня». Там птиц вылечили и выходили.

Теперь пернатых отвезли в Варламовский заказник, где заметили большую стаю лебедей. Птицы собираются вместе, чтобы лететь на зимовку. На этот раз отправиться с ними в теплые края смогут и два спасенных в Челябинске лебедя.

Фото: приют «Спаси меня»

— Выпуск в естественную среду обитания - самый приятный и душевный момент, но в то же время - самый волнительный, — прокомментировали в приюте «Спаси меня». — Искренне верим, что у этих лебедей все получится.

— Когда живое существо, найденное в беде, открывает новую страницу в своей жизни, возвращается в естественную для него среду обитания, это очень стимулирует заниматься добрыми делами и дальше, вкладывать силы и время в работу, полезную для общества и для природы, — рассказала Ирина Текслер.

Фото: приют «Спаси меня»

Ранее в Челябинской области помогли воссоединиться семье лебедей, атакованной бродячими собаками.

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