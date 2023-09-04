В челябинских автобусах стало больше контролеров, следящих за расписанием

В начале осени пассажиропоток традиционно увеличивается. В автобусах ездят студенты и школьники

В Челябинске усилили контроль за работой автобусов. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Пассажиропоток добавился, — констатировал вице-мэр. — Мы вывели дополнительных контролеров на линию, чтобы отслеживать графики движения, чтобы не было срывов. Хотя ряд улиц у нас под ограничениями в связи с разрытиями, все равно есть графики автобусного движения. Следим.

Андрей Ксензов уточнил, что особенно сильно на движение автобусов влияет ремонт теплотрассы на Свердловском проспекте, но подрядчик пообещал закончить там работы к 10 сентября.

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