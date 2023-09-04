В Челябинске во время движения загорелась «ГАЗель»

Автомобиль полностью выгорел. Фото: vk.com/achnov

В Челябинске на улице Бажова днем 4 сентября вспыхнула грузовая «ГАЗель». Водитель успел покинуть транспорт. Очевидцы пожара вызвали МЧС.

— На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники. Пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Автомобиль полностью выгорел. Сейчас выясняются причины пожара.

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