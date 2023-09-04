Жители Челябинской области тратят на «коммуналку» 10% доходов

Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Челябинской области в среднем платят за жилищно-коммунальные услуги 10% доходов семейного бюджета или 4 013 рубля. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование РИА Новости.

Среди российских регионов Челябинская область занимает 32 место по доле потребительских расходов, потраченных на оплату ЖКХ и топлива. Снижение в 2022 году произошло на уровне 0,9%.

В других регионах УрФО за услуги ЖКХ и коммунальные ресурсы платят гораздо больше. Так, в Свердловской области средний показатель составляет 5 654 рублей (11,7% от бюджета), в Тюменской области – 4791 рубль (9,7% от бюджета), в Югре - 7791 рубль (около 8%), на Ямале – 8810 (8,2%).

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