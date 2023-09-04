Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области отметили 100-летний юбилей патрульно-постовой службы. Праздничное мероприятие началось с поздравления личного состава. От имени начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова поздравил сотрудников патрульно-постовой службы полиции заместитель начальника ГУ МВД – начальник полиции ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Игорь Белецкий.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Обращаясь к собравшимся на торжественное мероприятие, Игорь Белецкий подчеркнул, что на сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых мобильных подразделений МВД России. Ежедневно в непростых условиях личный состав ППСП, не взирая на трудности, проявляя мужество и героизм, с честью и достоинством выполняет поставленные задачи. Такая работа требует выносливости, храбрости, отличной физической подготовки.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полковник полиции Игорь Белецкий выразил слова благодарности ветеранам службы, подчеркнув, что действующие сотрудники продолжают чтить традиции, заложенные много лет назад, выполняют свои служебные обязанности с честью и достоинством. В своем выступлении от также отметил, что сотрудники патрульно-постовой службы зачастую первыми приходят на помощь в сложной ситуации, когда необходимо незамедлительно отреагировать и задержать преступника. И именно от профессионализма сотрудника зависит мнение жителей о полиции в целом.

Затем с приветственной речью выступил председатель Челябинской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Валерий Маскаев и поздравил от имени 18-тысячной армии ветеранов действующих сотрудников. Валерий Иванович рассказал, о том, как сам перенимал опыт от милиционеров из патрульно-постовой службы и пожелал молодым сотрудникам помнить тех ветеранов, которые вложили в эту службу очень многое. Специально в память о столь знаменательной дате были выпущены юбилейные медали.

Наиболее отличившиеся сотрудники были награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями МВД России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Завершилось праздничное мероприятие торжественным маршем в честь 100-летия со дня образования патрульно-постовой службы. Затем, сменив белые рубашки на повседневную форму одежды, сотрудники полиции приступили к охране правопорядка на улицах, площадях, скверах и везде, где требуется их помощь жителям Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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