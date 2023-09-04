Стилист Александр Рогов показал кадры из передачи о Челябинске

Александр Рогов сделал много памятных снимков о Челябинске. Фото: t.me/rogov24

Стилист Александр Рогов устроил фотосессию на улицах Челябинска. В столицу Южного Урала он приехал, чтобы отснять выпуск модной программы «Рогов в городе».

Сейчас Александр активно делится в своем телеграмм-канале впечатлениями о Челябинске. Он уже опубликовал более десяти фотографий, на которых есть знаковые места города. Среди них – пешеходная часть улицы Кирова, Челябинский молодежный театр и сквер у площади Революции.

Фото: t.me/rogov24

В столицу Южного Урала Рогов приехал вместе с коллегой Ольгой Шу. Кстати, накануне они побывали во Дворце культуры Челябинского металлургического комбината. Стилиста очень впечатлил антураж зала, где проходят выступления.

Съемочный процесс идет полным ходом. Новый выпуск выйдет в эфир на телеканале СТС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.