В Челябинской области 190 тысяч детей будут бесплатно получать молоко в школьных столовых

В Челябинской области учеников с 1 по 4 класс кормят бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ученики начальных классов будут бесплатно получать молоко в школьных столовых. Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— Мы продолжим обеспечивать детей 1-4 классов бесплатным школьным молоком: продукцию будут получать 189 640 ребят. До конца года на это направлено более 258,3 млн рублей из областного, местного и федерального бюджетов, — отметила в своем телеграм-канале Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, ученики начальных классов также получают бесплатное горячее питание. Помимо них эту возможность имеют и льготники:

— 51,1 тыс. детей из малообеспеченных семей и дети с нарушением здоровья;

— 2,5 тыс. детей из семей участников СВО;

— 9,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

В общей сложности до конца года на обеспечение детей бесплатным горячим питанием собираются потратить 1,3 млрд рублей. Деньги выделяются из бюджетов всех уровней.

В Челябинской области также наладят порядок в школьных пищеблоках, где ничего не обновлялось десятилетиями. Правительство региона уже ведет работу в этом направлении.

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