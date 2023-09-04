В Челябинской области 190 тысяч детей будут бесплатно получать молоко в школьных столовых

В Челябинской области учеников с 1 по 4 класс кормят бесплатно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области ученики начальных классов будут бесплатно получать молоко в школьных столовых. Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
— Мы продолжим обеспечивать детей 1-4 классов бесплатным школьным молоком: продукцию будут получать 189 640 ребят. До конца года на это направлено более 258,3 млн рублей из областного, местного и федерального бюджетов, — отметила в своем телеграм-канале Ирина Гехт.
По словам первого вице-губернатора, ученики начальных классов также получают бесплатное горячее питание. Помимо них эту возможность имеют и льготники:
— 51,1 тыс. детей из малообеспеченных семей и дети с нарушением здоровья;
— 2,5 тыс. детей из семей участников СВО;
— 9,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.
В общей сложности до конца года на обеспечение детей бесплатным горячим питанием собираются потратить 1,3 млрд рублей. Деньги выделяются из бюджетов всех уровней.
В Челябинской области также наладят порядок в школьных пищеблоках, где ничего не обновлялось десятилетиями. Правительство региона уже ведет работу в этом направлении.
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