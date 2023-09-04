А начиналось так красиво: «Трактор» проиграл финалисту Кубка Гагарина

Ранее челябинцы, обыграв команду из Казани, впервые стали победителями Кубка TANECO. Фото: ХК «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Трактор» уступил финалисту Кубку Гагарина-2023. Второй матч выездной серии с казанским «Ак Барсом» закончился с разницей в две шайбы — увы, не в пользу команды Анвара Гатиятулина. Подробнее о встрече в столице Татарстана — в материале.

После двух побед над «Ак Барсом» в рамках предсезонных турниров «Трактор» решил не терять хватку. Челябинцы завладели преимуществом мгновенно: уже на 33-й секунде Владимир Ткачев оказался самым расторопным на добивании и открыл счет в матче. Большую часть периода команды провели без остановок: динамичная игра в средней зоне то и дело сменялась на контратаки каждого из соперников. Затем «черно-белым» дважды выпала возможность отличиться в большинстве. За две минуты до ухода в раздевалку с передачи Семена Дер-Аргучинцева реализовал лишнего и удвоил преимущество Антон Бурдасов — 2:0.

Уменьшить отставание казанцем удалось уже в первом опасном моменте второго игрового отрезка. Но минимальная разница в счете продержалась недолго: на 25-й минуте с передачи Сергея Калинина отличился Никита Сошников. Активировавшиеся хозяева площадки начали динамичный прессинг ворот Зака Фукале. Результат их действий пришел не сразу. За четыре минуты до второго перерыва «Ак Барс» все же отыграл одну шайбу — 3:2.

На старте третьего периода казанцы сравняли цифры на табло. «Подсевшие» челябинцы немного сбавили обороты активности в чужой зоне. Несмотря на это, команда Анвара Гатиятулина грамотно действовала в обороне, блокируя все нападки соперника. На 55-й минуте первое в матче удаление в составе «черно-белых» переломило ход встречи — «барсы» поразили ворота Зака Фукале и вышли вперед. Затем численное преимущество получил «Трактор». Тренерский штаб команды мгновенно взял тайм-аут, после чего последовал заготовленный розыгрыш «лишнего». К сожалению, наигранные действия «черно-белых» не принесли результата. Зато за 10 секунд до финальной сирены сработало второе большинство «Ак Барса». Шайба опытного нападающего Александра Радулова поставила точку — встреча закончилась со счетом 3:5.

Следующий матч первой выездной серии сезона «Трактор» проведет в Ярославле 6 сентября. Соперником станет местный «Локомотив».

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