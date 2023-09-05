Госэкспертиза одобрила проект строительства межвузовского кампуса в Челябинске

Проект кампуса. Иллюстрация: министерство образования Челябиснкой облатси

Государственная экспертиза дала положительное заключение по проекту двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске. Информация об этом появилась в госреестре заключений.

Амбициозность проекта видна уже по его названию — «Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области». Корпуса, план строительства которых получил одобрение, входят в первый и второй этапы создания кампуса. Документацию по зданиям разработала челябинская фирма «Голос.Проект» по заказу «ВТБ Девелопмент», застройщиком выступает ООО «Челябинская концессионная компания».

Напомним, региональное правительство заключило концессионное соглашение с ВТБ по строительству образовательного комплекса. Работы на площадке будущего кампуса начались в 2023 году.

Предполагается, что создание кампуса поможет объединить научные школы региональных университетов и повысить привлекательность Челябинска для студентов.

Новые корпуса должны появиться на улице Братьев Кашириных, рядом с главным зданием Челябинского госуниверситета. В планах — открытие гостиницы на 3400 человек, создание учебно-научного комплекса, многофункционального центра с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами. Первое здание рассчитывают сдать уже в 2024 году.

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