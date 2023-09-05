В Челябинске пройдет крупнейшая XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа

На выставке можно приобрести продукты от производителей Южного Урала и соседних регионов. Фото: предоставлено организатором мероприятия

С 27 по 29 сентября 2023 года в конгресс-холле «Таганай» (г. Челябинск, ул. Труда, 181) пройдет XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Это важнейшее событие в сфере сельского хозяйства, где демонстрируются достижения аграрной отрасли, сельхозмашиностроения и развития сельских территорий УрФО.

В конгресс-холле «Таганай» коллективные стенды представят крупнейшие агрохолдинги и сельхозпредприятия Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Свои новинки сельхозтехники и оборудования покажут предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области.

Деловая программа выставки предусматривает официальные мероприятия с участием первых лиц регионов Уральского федерального округа, тематические сессии, переговоры с ритейлерами, научно-образовательные мероприятия и смотры-конкурсы. Участники одной из крупнейших агровыставок в стране обсудят вопросы развития сельскохозяйственной отрасли Урала, наращивания агроэкспорта, повышения эффективности агропредприятий, изменения климата, развития сельского туризма, научатся работе с ФГИС «Зерно», поделятся успешными кейсами и практиками по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета в АПК.

Фото: предоставлено организатором мероприятия

В XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа примут участие представители Правительства и Министерств сельского хозяйства, входящих в Уральский федеральный округ, руководители предприятий АПК, специалисты сельскохозяйственного сектора, директора крестьянско-фермерских хозяйств.

Также в рамках выставки будет работать ярмарка, где свою продукцию представят фермеры и агрохолдинги Уральского федерального округа. Все желающие смогут приобрести эксклюзивные продукты от производителей Южного Урала и соседних регионов.

Организаторы выставки – Правительство Челябинской области и региональное Министерство сельского хозяйства. Выставка проводится при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

ХI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа будет работать в конгресс-холле «Таганай» по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 181.

Время работы выставки:

- 27 сентября 10:00–18:00;

- 28 сентября 10:00–18:00;

- 29 сентября 10:00–16:00.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте agroural74.ru.