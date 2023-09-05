Покупали садовые дома, а потом сжигали: четырех челябинцев будут судить за мошенничество со страховкой

Ущерб страховым компаниям оценили на 9,6 млн рублей. Фото: архив КП

В Челябинской области будут судить четырех человек за крупное мошенничество в сфере страхования. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, ущерб от их действий составил более 9,6 млн рублей.

— По версии следствия, в период с мая 2016 года по июль 2022 года обвиняемые приобретали садовые дома, придавали им современный внешний вид и оформляли договоры страхования. Затем они организовывали поджог садовых домов и обращались в страховую компанию за соответствующими выплатами, — уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия у обвиняемых арестовали имущество на сумму 11,7 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

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