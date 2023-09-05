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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 12:49

Покупали садовые дома, а потом сжигали: четырех челябинцев будут судить за мошенничество со страховкой

Четырех челябинцев будут судить за мошенничество со страховкой на 9,6 млн рублей
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Ущерб страховым компаниям оценили на 9,6 млн рублей. Фото: архив КП

Ущерб страховым компаниям оценили на 9,6 млн рублей. Фото: архив КП

В Челябинской области будут судить четырех человек за крупное мошенничество в сфере страхования. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, ущерб от их действий составил более 9,6 млн рублей.

— По версии следствия, в период с мая 2016 года по июль 2022 года обвиняемые приобретали садовые дома, придавали им современный внешний вид и оформляли договоры страхования. Затем они организовывали поджог садовых домов и обращались в страховую компанию за соответствующими выплатами, — уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия у обвиняемых арестовали имущество на сумму 11,7 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

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