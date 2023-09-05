Мэрия Челябинска одобрила строительство торгового комплекса в Металлургическом районе

Торговый комплекс будет с подземной автостоянкой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Металлургическом районе Челябинска построят торговый комплекс с подземной автостоянкой на 15 мест. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», проект одобрила администрация города.

Новый торговый комплекс появится в границах шоссе Металлургов и улиц Байкальской, Румянцева и Липецкой. Под застройку выделили территорию площадью 1,27 тыс. кв. м. Площадь в границах проектирования составит 26 тыс. кв. м.

Инициатором проекта является ИП Григорян Рузанна. По данным из открытых источников, физлицо работает в сфере ресторанов и кафе с 2004 года.

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