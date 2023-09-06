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НовостиОбщество6 сентября 2023 12:18

На северо-западе Челябинска построят автомобильную дорогу

В челябинском микрорайоне Парковый построят новую дорогу
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Поиск подрядчика начнется после подготовки проектной документации

Поиск подрядчика начнется после подготовки проектной документации

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска начала подготовку документации на разработку новой автомобильной дороги. Ее собираются построить по улице Клайна на участке от ул. Александра Шмакова до ул. Бейвеля.

— Существующий проезд по улице Клайна расположен на частном земельном участке, который не передан на баланс муниципалитета и в реестре муниципального имущества не значится, — объяснили в мэрии Челябинска.

Искать подрядчика для строительства новой дороги власти планируют в текущем году.

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